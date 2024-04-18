Легковушка и трактор столкнулись в брянском посёлке

Люди пострадали при столкновении легковушки и трактора в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательно ведомство поступила информация об аварии в посёлке Меркульево Брянского района. Там столкнулись легковой автомобиль и трактор.

В ДТП пострадали люди. Прибывшим на вызов спасателям пришлось доставать одного из пострадавших из покорёженного транспорта с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов.