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Четыре человека ранены при атаках ВСУ на Брянщину накануне

2026, 05 ноября 08:55
Четыре человека ранены при атаках ВСУ на Брянщину накануне
Источник фото

Четыре человека ранены при атаках ВСУ на Брянщину накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 20 БпЛА самолетного типа ВСУ. Все цели уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Дрон-камикадзе атаковал посёлок Климово. Осколками поврежден магазин. Ранения получили двое мужчин. 

Около села Могилёвцы Климовского района беспилотник ВСУ напал на гражданский автомобиль. Двое жителей были травмированы.

Кроме того, при ударе беспилотника  в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и автомобиль. 

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