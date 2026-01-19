Легковушка из кювета вытащили спасатели в Супонево

Легковушка из кювета вытащили спасатели в Супонево. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 19 января в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе. В селе Супонево на улице Московская с дороги в кювет съехал легковой автомобиль.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели вытащили машину из кювета на дорогу. О пострадавших в ведомстве не сообщили.