ДТП

Легковушка из кювета вытащили спасатели в Супонево

2026, 19 января 16:56
Легковушка из кювета вытащили спасатели в Супонево. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Днём 19 января в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе. В селе Супонево на улице Московская с дороги в кювет съехал легковой автомобиль.  

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели вытащили машину из кювета на дорогу. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

