Люди пострадали на пожаре в Суземке

Люди пострадали на пожаре в жилом доме в Суземке. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 13 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Суземском районе. Жилой дом загорелся в 3-м Октябрьский переулке в посёлке Суземка.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели почти час боролись с огнём.

На происшествии пострадали люди. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.