Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю

2026, 19 января 12:49
2026, 19 января 12:49
Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами телефонных и кибермошенников стал 21 житель Брянской области. Потерпевшие лишились 15 598 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных действия со счетами и картами. В ходе беседы потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. А некоторые брянцы переводили свои сбережения с «уязвимого» на  якобы безопасный банковский счёт. 

Всего лжебанкиры похитили со счетов восьми потерпевших 6 690 000 рублей.

