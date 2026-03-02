Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Дроны совершили десять нападений на Брянскую область за 1 марта

2026, 02 марта 08:47
Дроны совершили десять нападений на Брянскую область за 1 марта
Дроны совершили десять нападений на Брянскую область за 1 марта. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

1 марта Брянская область 10 раз подвергалась нападениям дронов–камикадзе. Люди травм не получили. 

Утром в воскресенье при атаках в посёлке Погар были повреждены четыре жилых дома, а также гараж и автомобиль. В селе Соловьевка Климовского района повреждения получил жилой дом. Ещё одно жилище и автомобиль пострадали при взрывах в посёлке Суземка Суземского района.

Днём атаки продолжились. В Климовском районе в селе Бровничи дроны ударили по территории агрохолдинга «Мираторг». Повреждения получил специализированный грузовой автомобиль для транспортировки животных. А в селе Новый Ропск пострадал жилой дом.

В селе Хинель Севского района при атаке было повреждено здание магазина, а в деревне Кожановка Злынковского района – дом. Также три жилища и машина пострадали при нападении дронов в сёлах Понуровка и  Елионка Стародубского муниципального округа, в селе Горожанка Суземского района

В посёлке Суземка повреждены четыре легковых автомобиля и многоквартирный жилой дом.

