Дроны совершили десять нападений на Брянскую область за 1 марта

2026, 02 марта 08:47

Дроны совершили десять нападений на Брянскую область за 1 марта. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

1 марта Брянская область 10 раз подвергалась нападениям дронов–камикадзе. Люди травм не получили.

Утром в воскресенье при атаках в посёлке Погар были повреждены четыре жилых дома, а также гараж и автомобиль. В селе Соловьевка Климовского района повреждения получил жилой дом. Ещё одно жилище и автомобиль пострадали при взрывах в посёлке Суземка Суземского района.

Днём атаки продолжились. В Климовском районе в селе Бровничи дроны ударили по территории агрохолдинга «Мираторг». Повреждения получил специализированный грузовой автомобиль для транспортировки животных. А в селе Новый Ропск пострадал жилой дом.

В селе Хинель Севского района при атаке было повреждено здание магазина, а в деревне Кожановка Злынковского района – дом. Также три жилища и машина пострадали при нападении дронов в сёлах Понуровка и Елионка Стародубского муниципального округа, в селе Горожанка Суземского района

В посёлке Суземка повреждены четыре легковых автомобиля и многоквартирный жилой дом.