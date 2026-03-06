Гендиректор организации в Брянске получил условный срок за сокрытие денег от налоговой

Гендиректор организации в Брянске получил условный срок за сокрытие денег от налоговой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о сокрытии денежных средств организации от налогов. На скамье подсудимых оказался 38-летний руководитель коммерческой организации.

С ноября 2024 года по июль 2025 года фигурант оплачивал текущие платежи с контрагентами, минуя расчетные счёта организации. Таким способом он скрыл более 4 млн рублей, за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Суд приговорил виновного к условному наказанию. Решение не вступило в законную силу.