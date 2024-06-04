Микроавтобус сбил пенсионерку в Брянске

На улице Мичурина в Брянске произошла авария. 69-летний водитель за рулём «MERCEDES BENZ», двигаясь задним ходом по двору, сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка шла из магазина и оказался сзади автомобиля.

Дороги местного значения Как будет меняться Руднянский район? Губернатор Василий Анохин продолжает посещать районы Смоленщины и встречаться с жителями. На прошлой неделе он побывал в Руднянском районе. О затронутых проблемах, принятых решениях и будущих проектах он рассказал по итогам визита в муниципалитет. Машины и ремонт По традиции одна из насущных тем, – состояние дорожного покрытия. «В прошлом году отремонтировали большой

Пусть меня научат В Смоленской области, как и в целом по стране, сейчас пора выпускных экзаменов. Пройдёт немного времени и вчерашние 11-классники узнают свои баллы по ЕГЭ, получат на руки аттестаты и начнут «штурмовать» вузы, чтобы продолжить обучение. Для этого необязательно ехать в Москву или Северную столицу. В регионе создано немало бюджетных мест по востребованным на рынке труда