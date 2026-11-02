Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 02 ноября 16:32

Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт переулка Северный. 1,7 километра дороги в порядок привела подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ».

Рабочие уложить новый асфальт на проезжую часть и обновили тротуары. Также в переулке установили дополнительные светодиодные фонари. Около школы № 53 имени Д.И. Медведева появилась стоянка для автомобилей.

Для безопасности участников дорожного движения специалисты поставили ограждения и сделали искусственные неровности. В завершении ремонта подрядчик установил новые знаки и нанёс разметку.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».