Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт переулка Северный. 1,7 километра дороги в порядок привела подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ».
Рабочие уложить новый асфальт на проезжую часть и обновили тротуары. Также в переулке установили дополнительные светодиодные фонари. Около школы № 53 имени Д.И. Медведева появилась стоянка для автомобилей.
Для безопасности участников дорожного движения специалисты поставили ограждения и сделали искусственные неровности. В завершении ремонта подрядчик установил новые знаки и нанёс разметку.
Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».