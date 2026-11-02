Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 02 ноября 16:32
Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт переулка Северный. 1,7 километра дороги в порядок привела подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ».

Рабочие уложить новый асфальт на проезжую часть и обновили тротуары. Также в переулке установили дополнительные светодиодные фонари.  Около школы № 53 имени Д.И. Медведева появилась стоянка для автомобилей. 

Для безопасности участников дорожного движения специалисты поставили ограждения и сделали искусственные неровности. В завершении ремонта подрядчик установил новые знаки и нанёс разметку. 

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту
30 октября 11:49
Более 500 метров улицы Донбасской обновили в Брянске по нацпроекту
БпЛА ВСУ сбросили взрывчатку на территории школ и детсадов в Брянске
30 октября 09:59
БпЛА ВСУ сбросили взрывчатку на территории школ и детсадов в Брянске
Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске
29 октября 17:34
Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17050) брянск (7290) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2227) уголовное дело (2164) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1762) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1189)