Мотоциклист погиб на брянской трассе в минувшую субботу

2026, 19 октября 09:39

Мотоциклист погиб на брянской трассе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 17 октября на автомобильной дороге регионального значения в районе мемориального комплекса «Партизанская поляна» в Брянской области произошла смертельная авария. 32-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Yamaha. Байкер выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево.

Мотоциклиста умер на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.