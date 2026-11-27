Добрые дела без громких слов. Чем занята армянская община Брянщины

2026, 27 ноября 09:22

Армянская община Брянской области отметила 25 лет. Возглавляет её Гарий Нуроян. За четверть века объединение стало одним из самых заметных в регионе, хотя громких заявлений о себе здесь не любят и куда охотнее говорят делами.

Один из таких эпизодов случился в 2005 году, когда Брянск впервые праздновал День народного единства. Община выставила свой уголок рядом с центральной сценой, а по соседству встала площадка азербайджанского землячества. Это соседство ответило на вопрос, как здесь уживаются разные народы, лучше любых речей.

Есть у общины и направление, о котором знают в основном те, кто… получает посылки. Молодёжное крыло собирает и отправляет гуманитарные грузы в зону СВО, координирует эту работу член Совета общины Самвел Агаджанян. Разговор с ним складывался не сразу, и объяснение нашлось в его же словах. «Считаю, что добрые дела говорят сами за себя, поэтому лишний раз мы стараемся не выпячивать свои достижения. Достаточно добрых слов и крепкого мужского рукопожатия от тех, кому предназначены наши грузы», – говорит он.

Задач у объединения хватает. Сохранение традиций, языка, веры и обычаев, культурные вечера, поддержка одарённой молодёжи, помощь соотечественникам, участие в жизни региона. Но жизнь внесла коррективы. С первых дней СВО многие члены общины, граждане России, решили идти защищать Родину. Четыре года они служат и участвуют в операции.

Помощь бойцам здесь собирают без оглядки на национальность. Грузы уходят туда, где нужны в первую очередь. «Бывает, что заезжаем и к нашим землякам, – улыбается Самвел. – Хотя у нас уже все брянские, значит земляки. Многие родились здесь, и русских друзей у них больше, чем армянских знакомых».

Есть у этой помощи и своя особенность. Кроме продуктов, обмундирования и бытового оборудования, община регулярно отправляет на фронт стройматериалы, в основном пиломатериалы. Часть армянской диаспоры работает в деревообработке, держит пилорамы, так что помогают тем, что есть. Доски и брус нужны там постоянно, потому что обустроить быт хочется даже в самых непростых условиях.

«Желаю всем победы и скорейшего возвращения домой. Здесь вас ждут родные, близкие и друзья», – передаёт Самвел Агаджанян бойцам.

Фото: из личного архива Самвела Агаджаняна