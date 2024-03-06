Мужчина и женщина погибли на пожаре в Клинцах

Мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в Клинцах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 5 марта в спасательное поступила информация о пожаре в Клинцах. На улице Декабристов загорелся жилой дом.

На происшествии работали три отделения на пожарных автоцистернах. Дом они тушили почти час.

В огне погибли мужчина и женщина. Причину пожара выясняют эксперты.