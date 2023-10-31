Мужчина погиб на пожаре в Сураже

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Сураже. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство ночью поступила информация о пожаре в городе Сураж. На улице Маяковского загорелся жилой дом.

Прибывшие на вызов два отделения на пожарных автоцистернах справились с огнём за 20 минут. На пожаре погиб пожилой мужчина. Причину происшествия установят специалисты.