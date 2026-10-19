Люди пострадали на пожаре в жилом доме в Погарском районе на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ночью 15 октября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в селе Суворово Погарского района. На улице Советской загорелся частный жилой дом.
На вызов приехали две единицы пожарной техники. Несколько часов спасатели боролись с возгоранием.
Огонь полностью уничтожил жилище. В ведомстве сообщили о пострадавших на пожаре людях. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.