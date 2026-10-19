Люди пострадали на пожаре в жилом доме в Погарском районе

2026, 19 октября 08:39

Люди пострадали на пожаре в жилом доме в Погарском районе на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью 15 октября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в селе Суворово Погарского района. На улице Советской загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали две единицы пожарной техники. Несколько часов спасатели боролись с возгоранием.

Огонь полностью уничтожил жилище. В ведомстве сообщили о пострадавших на пожаре людях. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.