На Брянщине ФСИН не удалось взыскать с бывшего сотрудника 1 млн рублей

В Брянске суд лишь частично удовлетворил иск ФСИН к бывшему сотруднику в звании майора, который ранее был признан виновным в смерти арестанта.

ФСИН требовала взыскать с него 1 млн рублей, однако суд постановил взыскать только двести тысяч.

Ранее суд установил, что бывший сотрудник ФСИН заковал арестанта в наручники, обмотал его голову простыней и оставил одного в помещении. Арестант задохнулся.

Суд признал майора виновным в убийстве и приговорил к двенадцати годам колонии. Позже дело было пересмотрено, статья об убийстве исключена, а срок сокращен до пяти лет.

Суд также взыскал со ФСИН стоимость погребения и компенсацию морального вреда родственником в размере 1 млн рублей, которые ведомство и пыталось взыскать в порядке регресса с осужденного майора.