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Образование

Десять брянских школ ремонтируют по нацпроекту в 2026 году

2026, 06 ноября 14:37
Десять брянских школ ремонтируют по нацпроекту в 2026 году
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Десять брянских школ ремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети» в 2026 году. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.  

 

В рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети»  в 2026 году в Брянской области проходит капитальный ремонт 10 школ. Работы завершены на объектах в посёлках Навля и Синезёрки Навлинского района. До конца года откроют двери обновлённые школы в Брянске и посёлке Бытошь Дятьковского района. В Климово, Комаричах и Карачеве работы продолжатся в следующем году.

Кроме того, по федеральному проекту «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» в 2026 году капремонт прошёл в детских садах Жуковки, Дубровки и Навли. На финишную прямую вышли работы в Трубчевске.

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