Обвиняемый в убийстве жены брянец выслушает приговор

2026, 06 ноября 10:09

Обвиняемый в убийстве жены 57-летний житель Клинцов выслушает приговор суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 57-летний житель Клинцов.

Утром 25 сентября у себя в квартире по улице Рябка фигурант распивал спиртные напитки вместе с супругой. Между ними произошёл конфликт на почве ревности. Мужчина ударил жену кухонным ножом в грудь. Потерпевшая от полученного ранения умерла в тот же день в больнице.

Обвиняемый ожидает решения суда под стражей.