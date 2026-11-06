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Криминал

Обвиняемый в убийстве жены брянец выслушает приговор

2026, 06 ноября 10:09
Обвиняемый в убийстве жены брянец выслушает приговор
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Обвиняемый в убийстве жены  57-летний житель Клинцов выслушает приговор суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 57-летний житель Клинцов.

Утром 25 сентября у себя в квартире по улице Рябка фигурант распивал спиртные напитки вместе с супругой. Между ними произошёл конфликт на почве ревности.    Мужчина ударил жену кухонным ножом в грудь. Потерпевшая от полученного ранения умерла в тот же день в больнице.

Обвиняемый ожидает решения суда под стражей.

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