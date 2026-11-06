Брянец лишился автомобиля и прав за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель областного центра.
20 июля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля Ford Focus в переулке Новозыбковский в Брянске остановили сотрудники ГИБДД. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.
Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Иномарку конфисковали в доход государства. Решение не вступило в законную силу.