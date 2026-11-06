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Брянец лишился автомобиля и прав за нетрезвое вождение

2026, 06 ноября 09:48
Брянец лишился автомобиля и прав за нетрезвое вождение
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Брянец лишился автомобиля и прав за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель областного центра.

20 июля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля Ford Focus в переулке Новозыбковский в Брянске остановили сотрудники ГИБДД. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. 

Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 360 часам обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Иномарку конфисковали в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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