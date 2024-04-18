Подозреваемую в краже из дома пенсионерки задержали брянские полицейские

Жительницу Новозыбковского района, подозреваемую в краже денег у пенсионерки под видом соцработника, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 84-летняя жительница села Решетки Стародубского района. Утром к пенсионерке пришла незнакомая женщина, представившаяся социальным работником. А после ее ухода женщина обнаружила исчезновение 17 500 рублей.

Полицейские задержали подозреваемую – 25-летнюю жительницу Новозыбковского района. В прошлом году она уже была судима за кражу.

Возбуждено уголовное дело. До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.