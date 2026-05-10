Криминал

Полицейские раскрыли кражу денег с чужой карты в Брянске

2026, 10 мая 15:55
Полицейские задержали жителя Сельцо, подозреваемого в краже денег с чужой карты в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница Бежицкого района. Женщина потеряла банковскую карту. Об этом она узнала, получив смс-сообщение об оплате чужой покупки. Ущерб составил 3 500 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Найденной на улице чужой картой воспользовался 58-летний уроженец города Сельцо. Закон до этого случая не нарушал.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение.

