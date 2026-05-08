Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Брянске

2026, 08 мая 11:32

Рецидивиста, подозреваемого в краже электровелосипеда, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель города Брянска. Ночью с лестничной площадки многоквартирного дома в Володарском районе пропал его электровелосипед. Ущерб составил 50 тысяч рублей

Наряд патрульно-постовой службы полиции при обследовании близлежащих улиц и дворов заметили мужчину с похожим по приметам электровелосипедом. Подозреваемого задержали. 41-летний житель Брянска ранее уже был судим. Фигурант был пьян и пытался продать чужой велосипед работнику ночного киоска за 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Электровелосипед вернули владельцу.