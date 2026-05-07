Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске

2026, 07 мая 12:12
Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске
Источник фото

Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.   

 

7, 8 и 9 мая в Брянске пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с эти в городе введут ограничения движения транспорта.

7 мая с 10 до 13 часов в Фокинском районе ограничат движение и парковку машин на улице Красных Партизан от дома №2 до дома №16 до сквера «Вечный огонь». Там состоится праздничный митинг. 

8 мая с 20 часов и до окончания мероприятий запрещена парковка в Советском районе:

— на парковке, прилегающей к площади Воинской Славы (въезд к управлению автомобильных дорог Брянской области);

— на проезде от ул. Софьи Перовской до ул. Красноармейской вдоль д. № 2 и № 4 площади Партизан (Газпромбанк);

— на дороге-дублере ул. Красноармейской (от ул. Репина до площади Партизан (возле кафе «Чикен-Пицца»).

Движения и парковку транспортных средств ограничат также с 07.30 9 мая:

— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);

— по проспекту Ленина (от ул. Фокина до ул. Красноармейской);

— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №№63 и 65 до территории Краеведческого музея);

— по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»);

— по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (возле кафе «Чикен-Пицца»);

— между домом №1 площади Партизан и Площадью Партизан.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

21-летний брянец лишился мотоцикла за повторное нетрезвое вождение
07 мая 13:09
21-летний брянец лишился мотоцикла за повторное нетрезвое вождение
Ордена Мужества передали семьям погибших военных в Брянске
07 мая 09:43
Ордена Мужества передали семьям погибших военных в Брянске
Шесть километров трассы в Гордеевском районе обновят по нацпроекту за два года
06 мая 18:13
Шесть километров трассы в Гордеевском районе обновят по нацпроекту за два года

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15095) брянск (6939) ДТП (2744) ГИБДД (2295) прокуратура (2096) уголовное дело (2048) Александр Богомаз (1988) суд (1790) авария (1657) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1064)