Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске

2026, 07 мая 12:12

Шесть улиц перекроют для автомобилей 9 мая в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

7, 8 и 9 мая в Брянске пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с эти в городе введут ограничения движения транспорта.

7 мая с 10 до 13 часов в Фокинском районе ограничат движение и парковку машин на улице Красных Партизан от дома №2 до дома №16 до сквера «Вечный огонь». Там состоится праздничный митинг.

8 мая с 20 часов и до окончания мероприятий запрещена парковка в Советском районе:

— на парковке, прилегающей к площади Воинской Славы (въезд к управлению автомобильных дорог Брянской области);

— на проезде от ул. Софьи Перовской до ул. Красноармейской вдоль д. № 2 и № 4 площади Партизан (Газпромбанк);

— на дороге-дублере ул. Красноармейской (от ул. Репина до площади Партизан (возле кафе «Чикен-Пицца»).

Движения и парковку транспортных средств ограничат также с 07.30 9 мая:

— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);

— по проспекту Ленина (от ул. Фокина до ул. Красноармейской);

— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №№63 и 65 до территории Краеведческого музея);

— по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»);

— по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (возле кафе «Чикен-Пицца»);

— между домом №1 площади Партизан и Площадью Партизан.