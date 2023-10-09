Приговор о нападении на брянскую пенсионерку вступил в силу

В конце июня нынешнего года Брянский районный суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Брянска, 39-летнего и 53-летнего жителей Калуги. Их обвинили в нападении на пожилую женщину, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в апреле минувшего года. Под покровом ночи двое фигурантов пробрались в дом 83-летней жительницы села Октябрьское. Третий сообщник остался в машине для наблюдения за обстановкой. Подельники планировали похитить крупную сумму денег. Внезапно хозяйка жилья проснулась. Злоумышленники потребовали отдать накопления, но она отказалась. Тогда незваные гости связали пенсионерку и жестоко избили. Потерпевшая умерла на месте от полученных ран.

Содеянное обернулось для агрессоров колонией строгого режима. Брянца и 39-летнего жителя Калуги приговорили к 14 годам лишения свободы, а 53-летнего сообщника — к трем годам со штрафом 100 000 рублей.

Однако осуждении не согласились с вынесенным вердиктом и обратились в апелляционную инстанцию. Но приговор оставили без изменений, пояснили в надзорном ведомстве.