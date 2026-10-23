Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве брянца

2026, 23 октября 08:15

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Присяжные заседатели в Выгоничском районном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером 7 марта 55-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе с сожителем. Пара поссорилась. Обвиняемая набросилась на мужчину с ножом. Потерпевший умер от полученных травм.

Подсудимая вину не признала. Но коллегия присяжных заседателей единодушно признала её виновной и заслуживающей снисхождения.