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Криминал

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве брянца

2026, 23 октября 08:15
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве брянца
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Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Присяжные заседатели в Выгоничском районном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером 7 марта 55-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе с сожителем. Пара поссорилась. Обвиняемая набросилась на мужчину с ножом. Потерпевший умер от полученных травм.

Подсудимая вину не признала. Но коллегия присяжных заседателей единодушно признала её виновной и заслуживающей снисхождения.

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