Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Присяжные заседатели в Выгоничском районном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве. По версии следствия, вечером 7 марта 55-летняя женщина распивала спиртные напитки вместе с сожителем. Пара поссорилась. Обвиняемая набросилась на мужчину с ножом. Потерпевший умер от полученных травм.
Подсудимая вину не признала. Но коллегия присяжных заседателей единодушно признала её виновной и заслуживающей снисхождения.