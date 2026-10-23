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Культура

Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности»

2026, 23 октября 09:58
Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности»
Источник фото

Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

22 октября в музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров Всероссийского фестиваля музейных экспозиций «Без срока давности». Абсолютным победителем стал музей Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева с экспозицией «Места геноцида на Брянщине». Награду и штандарт «Лучшая музейная экспозиция» коллективу учреждения вручил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Техникум расположен рядом с местом, где в годы войны был пересылочный лагерь «Дулаг-142». С 2022 года музей учреждение образования регулярно участвует в конкурсе. Оно уже дважды одерживало победу.

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