Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности»

2026, 23 октября 09:58

Брянский музей выиграл всероссийский конкурс экспозиций проекта «Без срока давности». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

22 октября в музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров Всероссийского фестиваля музейных экспозиций «Без срока давности». Абсолютным победителем стал музей Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева с экспозицией «Места геноцида на Брянщине». Награду и штандарт «Лучшая музейная экспозиция» коллективу учреждения вручил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Техникум расположен рядом с местом, где в годы войны был пересылочный лагерь «Дулаг-142». С 2022 года музей учреждение образования регулярно участвует в конкурсе. Оно уже дважды одерживало победу.