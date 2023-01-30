Пьяный пассажир угнал такси в Дятьково

Нетрезвого пассажира подозревают в угоне машины такси в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний водитель такси из города Дятьково. Мужчина рассказал, что приехал на очередной вызов и решил быстро сбегать до магазина. Автомобиль он не закрыл и оставил ключи. Вернувшись, машины мужчина не обнаружил.

Стражи порядка задержали угонщика. Им оказался ранее судимый 44-летний житель города. Он признался, что был сильно пьян и решил вызвать такси. Подойдя к машине, водителя он не обнаружил. Тогда нетрезвый мужчина решил добраться до нужного места самостоятельно.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.