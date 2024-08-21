Брянские правоохранители раскрыли угон иномарки

Брянские правоохранители задержали подростка, подозреваемого в угоне иномарки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска заметили на дороге подозрительный автомобиль Daewoo Nexia. Они остановили машину для проверки документов. За рулём оказался 17-летний житель Советского района. А автомобиль был угнан.

Подросток рассказал, что решил прокатиться по ночному городу. Водительская дверь оказалась незапертой, а ключи лежали внутри.

По данному факту полиция проводит проверку. Ранее юноша уже не раз был судим.