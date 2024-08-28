Угон сломанной машины раскрыли брянские стражи порядка

Брянские полицейские задержали подозреваемого в попытке угнать разобранный автомобиль. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На территории Унечского района на трассе возле деревни Березина сломался автомобиль «ГАЗ-2217». 30-летний водитель не смог устранить неисправность. Ему на выручку пришли двое мужчин из другой автомобиль. Водитель предложил отвезти автовладельца до ремонтной мастерской за деталью, а пассажир согласился присмотреть за оставленным на дороге грузовиком.

Но «сторож» оказался пьян. Он смог завести двигатель частично разобранного автомобиля и решил покататься. На его манёвры обратили внимание другие участники дорожного движения и сообщили в полицию.

48-летнего жителя села Высокое стражи порядка задержали. На него составили два протокола, в том числе за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.