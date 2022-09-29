Сотрудник колонии в Клинцах продавал арестантам изъятые у них телефоны

В Клинцах районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника расположенной в городе исправительной колонии.

Как сообщает пресс-служба Брянского областного суда, на протяжении 2018 года осужденный организовал «бизнес» на изъятии у арестантов телефонов и последующей продаже им найденных при обысках гаджетов.

Суд также установил, что с одного из заключенных он получил взятку в обмен на то, что месяц проводить обыски не будет.

Признав осужденного виновным в превышении полномочий и взяточничестве, суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишении свободы в колонии общего режима.

В законную силу приговор пока не вступил.