Среди погибших под Белгородом мобилизованных брянцев не было — губернатор Богомаз

Сообщения о гибели военнослужащих из Брянской области на полигоне в Белгородской области, где был на днях совершен теракт, опроверг в Телеграм губернатор Александр Богомаз. По его словам, мобилизованных брянцев среди погибщих нет.
«Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами», — написал губернатор.
Трагедия на армейском полигоне под Белгородом разыгралась 15 октября. По официальной информации, военнослужащих, которые проходили там огневую подготовку, подвергли обстрелу из стрелкового оружия террористы. В результате погибли 11 и были ранены 15 человек. Различные аномнимные источники сообщали, что погибшие — якобы мобилизованные из Брянской области будущие участники военной спецоперации в Украине.
Брянский губернатор также выразил искренние соболезнования близким погибших при теракте.
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