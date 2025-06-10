Суд оштрафовал брянца за торговлю контрафактными сигаретами

Суд оштрафовал брянца на 100 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Гордеевского района рассмотрел уголовное дело о торговое контрафактными сигаретами. Приговор выслушал 42-летний мужчина.

В феврале 2025 года мужчина приобрел немаркированные табачные изделия импортного производства. На машине супруги фигурант возил контрафактные сигареты на рынок в Клинцах и там продавал.

А в селе Творишино Гордеевского района незаконный бизнес пресекли полицейские. Из незаконного оборота изъято свыше 5 тысяч пачек сигарет на почти 700 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей. Изъятую нелегальную продукцию уничтожат. Приговор не вступил в законную силу.