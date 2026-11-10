Брянские шахматисты завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО

2026, 10 ноября 12:58

Брянские шахматисты завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Иваново состоялось первенство Центрального федерального округа по шахматам среди юных спортсменов. В турнире приняли участие около 700 человек.

В классической программе среди девочек до 13 лет победила брянская спортсменка Надежда Волкова. Среди юношей до 17 лет серебряную медаль завоевал Иван Светлецкий.

В быстрых шахматах Надежда Волкова также стала первой среди девочек до 13 лет. Майя Кривченко заняла второе место в группе девочек до 9 лет. А Юрий Макаров завоевал бронзовую медаль среди мальчиков до 13 лет. В блице Надежда Волкова стала второй, а Майя Кривченко — третьей.

Кроме того, в соревнованиях по шахматной композиции в группе девочек до 9 лет брянская спортсменка Дарья Осипкова стала бронзовым призёром.