Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские шахматисты завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО

2026, 10 ноября 12:58
Брянские шахматисты завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО
Источник фото

Брянские шахматисты завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

В городе Иваново состоялось первенство Центрального федерального округа по шахматам среди юных спортсменов. В турнире приняли участие около 700 человек. 

В классической программе среди девочек до 13 лет победила брянская спортсменка Надежда Волкова. Среди юношей до 17 лет серебряную медаль завоевал Иван Светлецкий.

В быстрых шахматах Надежда Волкова также стала первой среди девочек до 13 лет. Майя Кривченко заняла второе место в группе девочек до 9 лет. А Юрий Макаров завоевал бронзовую медаль среди мальчиков до 13 лет. В блице Надежда Волкова стала второй, а Майя Кривченко — третьей.

Кроме того, в соревнованиях по шахматной композиции в группе девочек до 9 лет брянская спортсменка Дарья Осипкова стала бронзовым призёром.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре
10 ноября 13:49
Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре
Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям
10 ноября 13:28
Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям
Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира
10 ноября 13:11
Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17125) брянск (7303) ДТП (2915) ГИБДД (2492) прокуратура (2232) уголовное дело (2169) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1765) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1192)