Суд отправил в колонию бывшего директора брянской филармонии за получение взяток

Суд отправил в колонию бывшего директора брянской филармонии за получение более двух миллионов рублей взяток. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении крупных взяток. Приговор выслушала бывшая директор Брянской областной филармонии.

С июля 2017 года по июль 2021 года женщина через бухгалтера учреждения получала деньги в установленных ею размерах от работников за счет выплаченных им премий из бюджета филармонии. Платили директору и контрагенты за заключение договоров на выполнение работ или оказание услуг. Всего руководитель учреждения культуры незаконно получила более 2 млн 176 тысяч рублей.

Суд отправил женщину на шесть лет в колонии общего режима и оштрафовал на один млн и 200 тысяч рублей. Также он лишил её права занимать должности на госслужбе и конфисковал в доход полученные взятки. Приговор суда в законную силу не вступил.