Брянские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей на чемпионате ЦФО

2026, 11 ноября 12:02

Брянские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Туле состоялся чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое» выступили более 500 спортсменов из 17 регионов.

Воспитанница спортшколы «Олимп» города Брянска завоевала золотую медаль в троеборье, а также две серебряные – в абсолютном зачёте среди женщин и в троеборье классическом.

Елена Климова из Брянска стала второй в весовой категории 57 кг, а Ирина Кренц-Лидер из Суземской спортшколы – в категории 63 кг. Елизавета Кононцева из Суземки завоевала два «золота» в категории 84 кг. Павел Белеванцев из Брянска также стал первым дважды в троеборье и абсолютном зачёте среди мужчин.

Воспитанница Климовской спортшколы Карина Николаенко поднялась на высшую ступень пьедестала в категории 76 кг по троеборью. А атлет спорткомплекса «Резерв» Дмитрий Ходулапов победил в троеборье классическом.