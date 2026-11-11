Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей на чемпионате ЦФО

2026, 11 ноября 12:02
Брянские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей на чемпионате ЦФО
Источник фото

Брянские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Туле состоялся чемпионат Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. В дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое» выступили более 500 спортсменов из 17 регионов.

Воспитанница спортшколы «Олимп» города Брянска завоевала золотую медаль в троеборье, а также две серебряные – в абсолютном зачёте среди женщин и в троеборье классическом. 

Елена Климова из Брянска стала второй в весовой категории 57 кг, а  Ирина Кренц-Лидер из Суземской спортшколы – в категории 63 кг. Елизавета Кононцева из Суземки завоевала два «золота» в категории 84 кг. Павел Белеванцев из Брянска также стал первым дважды в троеборье и абсолютном зачёте среди мужчин. 

Воспитанница Климовской спортшколы Карина Николаенко поднялась на высшую ступень пьедестала в категории 76 кг по троеборью. А атлет спорткомплекса «Резерв» Дмитрий Ходулапов победил в троеборье классическом. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Житель Брянска предстанет перед судом за угон автомобиля с АЗС
11 ноября 12:23
Житель Брянска предстанет перед судом за угон автомобиля с АЗС
Три человека пострадали в аварии с нетрезвым водителем в Унече
11 ноября 12:12
Три человека пострадали в аварии с нетрезвым водителем в Унече
Брянца ждёт суд за жестокое убийство человека в общежитии
11 ноября 11:11
Брянца ждёт суд за жестокое убийство человека в общежитии

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17138) брянск (7305) ДТП (2917) ГИБДД (2494) прокуратура (2233) уголовное дело (2170) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1767) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1192)