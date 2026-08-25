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Суд в Брянске рассмотрел дело о поставке некачественных аппаратов ИВЛ для детей

2026, 25 августа 16:25
Суд в Брянске рассмотрел дело о поставке некачественных аппаратов ИВЛ для детей
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Суд в Брянске рассмотрел дело о поставке некачественных аппаратов ИВЛ для детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и сбыт незарегистрированных медицинских изделий. На скамье подсудимых оказалась 44-летняя руководитель ООО «Экстрамед».

В 2020 году компания поставила в Брянскую областную детскую больницу девять аппаратов искусственной вентиляции легких для детей. Оборудование не отвечало требованиям госконтракта и не было зарегистрировано на территории России. Ущерб превысил 20,7 миллиона рублей.

Суд приговорил виновную к трём с половиной годам в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на 500 тысяч рублей. Кроме того, в собственность государства конфисковано более 20 млн рублей, полученных в результате преступления. Приговор в законную силу не вступил.

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