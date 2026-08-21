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ДТП

Двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе

2026, 21 августа 11:37
Двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе
Источник фото

Двое подростков пострадали в ДТП на трассе в  Рогнединском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

 

Ночью 20 августа на 7-м км автодороги «Рогнедино — Снопот» в Рогнединском районе произошло ДТП. 17-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2115». Легковушка съехала в кювет и перевернулась. 

Несовершеннолетний водитель и его 17-летняя пассажирка с травмами попали в больницу. Прав у юного автомобилиста не было. Также он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Предварительной причиной аварии стало превышение скорости. На водителя инспекторы составили пять административных материалов. 

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