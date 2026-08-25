Сергей Горелов: брянская промышленность работает для мира и для победы

2026, 25 августа 13:10

«Локомотив-Дизель Сервис» Сергей Горелов встретился с представителем одного из федерального заказчика. На предприятии, которое возглавляет Сергей Иванович вновь побывал инспектор Минобороны РФ, генерал Виктор Алёшин

Виктору Алёшину показали мощности, которые имеются на заводе «ЛДС», в том числе и новое современное оборудование, поступившее на предприятие в последнее время.

Директор завода Сергей Горелов отметил, что его предприятие продолжают динамично развиваться, по заказу завода в брянских вузах готовят высококлассных специалистов, которые затем работают на высокотехнологическом оборудовании.

Напомним, Виктор Алёшин родился в Комаричском районе Брянской области. Службу проходил в Военно-Воздушных Силах по специализации радиоэлектронной борьбы.

Фото: Светлана Логинова, пресс-служба завода ЛДС