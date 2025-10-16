Связавший верёвками пасынка житель Клетни получил условное наказание. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном лишении свободы ребёнка. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель посёлка Клетня.

Утром 18 июня 2025 года фигурант в своём дома в воспитательных целях связал веревками руки и ноги своему 12-летнему пасынку. Затем мужчина дважды ударил его по лицу рукой и ремнём в область уха.

Связанный ребёнок пробыл в своей комнате почти 10 минут. Он упал с кровати на пол, пытаясь освободиться. Отчим развязал мальчику ноги и тот убежал из дома.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.