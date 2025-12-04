Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Жителю Брянска грозят штрафы за дрифт на дорогах

2025, 04 декабря 10:19
Жителю Брянска грозят штрафы за дрифт на дорогах общего пользования ночью. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

В интернет сотрудники ГИБДД обнаружили видеоролики с нарушениями Правил дорожного движения. На записях тонированная иномарка дрифтовала прямо на дорогах общего пользования ночью. 

Правоохранители установили личность водителя. На него составили четыре административных материала, в том числе за тонировку, отсутствие полиса ОСАГО и регистрационных знаков. Нарушителю грозят штрафы. 

