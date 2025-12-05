Актёр Егор Бероев выступил в Брянске на мероприятии Российского общества «Знание»

2025, 05 декабря 13:19

Актёр Егор Бероев выступил в Брянске на мероприятии Российского общества «Знание». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Брянске прошло просветительское мероприятие Российского общества «Знание». Известный актер театра и кино, телеведущий, режиссер и общественный деятель Егор Бероев пообщался со зрителями на тему. «Увлеченность делом: как получать от работы удовольствие». Он рассказал о работе в кинематографе и о своей благотворительной деятельности. В 2012 году актер вместе со своей супругой Ксенией Алферовой основал фонд поддержки людей с особенностями развития «Я есть!».

«Я думаю, источник нашего вдохновения — это люди. Мы не можем не учитывать тех, кто находится рядом в нашем деле. Я всегда говорю, советую, призываю вас — говорите хорошее вашим коллегам, отмечайте их заслуги. Мы иногда видим, но не говорим. А очень важно найти в себе силы и сказать: «Как здорово у тебя получилось!» — подчеркнул гость.