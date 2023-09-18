Три человека пострадали в ДТП с «КАМАЗом» на брянской трассе
Три мужчины попали в больницу после аварии с «КАМАЗом» на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 22 км автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе. 46-летний водитель не справился с управлением «КАМАЗа» . Грузовик вылетел с дороги и перевернулся.
Водитель и его 21-летний и 25-летний пассажиры получили тяжелые травмы головы, ушибы и переломы. Всех мужчин отвезли в больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Читайте также
Новости регионов
Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев
В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а
Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ
18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта — через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново — Бараново, для легкового — через путепровод 318
Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров
На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу. Так, по периметру площади будет организована зона «короткой» остановки — на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки