Три человека пострадали в ДТП с «КАМАЗом» на брянской трассе

Три мужчины попали в больницу после аварии с «КАМАЗом» на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 22 км автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе. 46-летний водитель не справился с управлением «КАМАЗа» . Грузовик вылетел с дороги и перевернулся.

Водитель и его 21-летний и 25-летний пассажиры получили тяжелые травмы головы, ушибы и переломы. Всех мужчин отвезли в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.