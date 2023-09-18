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Три человека пострадали в ДТП с «КАМАЗом» на брянской трассе

2023, 18 сентября 09:55 Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с «КАМАЗом» на брянской трассе
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Три мужчины попали в больницу после аварии с  «КАМАЗом» на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на 22 км автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе. 46-летний водитель не справился с управлением «КАМАЗа» . Грузовик вылетел с дороги и перевернулся. 

Водитель и его 21-летний и 25-летний пассажиры получили тяжелые травмы головы, ушибы и переломы. Всех мужчин отвезли в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. 

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