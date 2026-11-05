Директора подрядной организации суд в Дятьково отправил в колонию за мошенничество

2026, 05 ноября 18:30

Директора подрядной организации суд в Дятьково отправил в колонию на четыре года за мошенничество при капитальном ремонте многоэтажки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве при капитальном ремонте многоквартирного дома. На скамье подсудимых оказался бывший генеральный директор коммерческой организации.

С октября 2020 года по август 2022 года фигурант предоставил фиктивные документы об объемах и стоимости работ по ремонту многоквартирного дома в городе Фокино. Таким способом он незаконно получил свыше 750 тысяч рублей, принадлежащих Региональному фонду капремонта многоквартирных домов Брянской области. Также обвиняемый попытался похитить свыше 460 тысяч рублей, принадлежащих администрации Фокино. Но он не смог распорядиться, т.к. организацию признали банкротом и его полномочия гендиректора прекратились.

Кроме того, фигурант не заплатил субподрядчикам, преднамеренно не выполнив договорные обязательства на более чем 4,5 миллиона рублей.

Суд отправил виновного на четыре года в колонию и оштрафовал на 100 тысяч рублей, а также взыскал причиненный преступлением ущерб.