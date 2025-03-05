Трёх человек спасли на пожаре в Сельцо

Трёх человек спасли из горящего дома пожарные в Сельцо. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Сельцо. На улице Калинина загорелся частный жилой дом.

Тушить пожар приехали пять пожарных автоцистерн и служба пожаротушения Главного управления МЧС. Спасатели вытащили из огня одного человека, а двух — эвакуировали.

Причину пожара устанавливают эксперты.