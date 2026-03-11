Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 11 марта 14:34
Брянские гандболистки вышли в финал всероссийских соревнований в Волгограде. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Волгограде прошёл полуфинал всероссийских соревнований по гандболу среди девушек до 14 лет. Участие в турнире приняли команды из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ленинградской области. Брянскую область представили воспитанницы спортивной школы города Сельцо.

Брянские гандболистки одержали три победы над соперницами из Санкт-Петербурга, Ростова и Москвы, а также с минимальным счётом проиграли команде из Ленинградской области и хозяевам из Волгограда. Девушки вышли в финал, заняв в турнирной таблице второе место.

Финал пройдёт в мае в городе Астрахань. За главный трофей поборются 12 сильнейших команд России.

 

Возрастные ограничения 6+

Метки:
