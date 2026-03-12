Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор встретился с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк»

2026, 12 марта 15:42
Брянский губернатор встретился с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк»
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым и директором Брянского филиала АО «Россельхозбанк» Андреем Седовым. Речь шла о  сотрудничестве между регионом и банком.

Филиалу «Россельхозбанка» в Брянской области исполняется 20 лет. В экономику региона за этот период вложено более 240 млрд рублей. Банк входит в тройку лидеров по итогам работы в прошлом году.

«Банк активно участвует в финансировании брянских аграриев по закупке сельхозтехники и оборудования для АПК региона. В прошлом году «Россельхозбанк» профинансировал сезонные полевые работы на 10,5 млрд рублей», – уточнил Александр Богомаз.

