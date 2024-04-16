Уроженец Навлинского района отобрал телефон у прохожего

Брянские полицейские задержали уроженца Навлинского района, подозреваемого в ограблении прохожего. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 42-летний житель Фокинском района. Возле торгового центра к нему подошел незнакомец. Он сказал, что потерпевший его без разрешения снимает на мобильный телефон. Фигурант выхватил гаджет вместе с проводными наушниками из рук заявителя. Злоумышленник сказал, что выбросит телефон вместе с «отснятым компроматом» и сбежал.

Личность подозреваемого установил участковый уполномоченный полиции в течение двух суток. 52-летний уроженец Навлинского района ранее в поле зрение полиции не попадал. Мужчину задержали. Телефон у него стражи порядка изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».