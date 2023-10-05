В Брянске обнаружили 500-килограммовую авиабомбу

На окраине Володарского района Брянска накануне, 4 октября, была найдена авиационная бомба весом 500 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Опасный боеприпас пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Его извлечением занялись сотрудники группы специальных работ Брянского пожарно-спасательного центра. Специалисты доставили бомбу на специальный полигон, где и уничтожили.

Из материалов МЧС следует, что с начала текущего года на территории региона обнаружили 349 боезарядов, среди них — 16 авиабомб. В прошлом году Брянский пожарно-спасательный центр также не раз выезжал на места опасных находок. Всего было ликвидировано больше 800 взрывоопасных предметов, сохранившихся с военной поры, в том числе 46 крупных авиационных боеприпасов.

В МЧС настоятельно рекомендуют жителям Брянской области в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов незамедлительно сообщать об этом по одному из телефонных номеров: «101», «102» или «112». Кроме того, важно соблюдать дистанцию и никого не подпускать к месту находки ближе 50-100 метров.