В Брянске росгвардейцы задержали группу похитителей металла

В Брянске группа быстрого реагирования вневедомственной охраны задержала предполагаемых похитителей крупной партии черного металла.

По информации управления Росгвардии по Брянской области, о неизвестных на грузовике на пульт дежурного сообщили охранники БМЗ, заметившие подозрительную активность рядом с заводом во время ночного обхода его территории.

Прибывший на место патруль обнаружил трех мужчин на грузовике с ломом черного металла в кузове.

Пояснить, что делают среди ночи на прилегающей к заводу территории, они не смогли и были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства.