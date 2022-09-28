В Клинцах аферистка украла сбережения пенсионера
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в отношении 49-летней жительницы Клинцовского района, которая подозревается в похищении у 91-летнего жителя Клинцов его сбережений в размере ста тысяч рублей.
Как сообщает УМВД по Брянской области, пропажу денег потерпевший заметил после ухода из его дома женщины, которая представилась соцработницей.
Полицейские задержали подозреваемую, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление.
По версии следствия, на допросе она призналась, что украла наличность, когда хозяин дома ненадолго вышел из комнаты.
Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также
Новости регионов
В объезд
В Смоленске продолжается капительный ремонт Крестовоздвиженского моста. Ход работ на объекте обсудили на совещании в администрации региона, которое провёл с профильными чиновниками губернатор Алексей Островский. Кроме того, глава региона заслушал отчёты об исполнении запланированных на этот год мероприятий, в том числе, в рамках национальных и федеральных проектов в сфере дорожного строительства и ЖКХ. В начале
Эх, прокачусь!
На карте Смоленской области появился ещё один скейт-парк. Он получил прописку на ул.Московская в п.Холм-Жирковский и был оборудован в рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Энергия солнца». Ход работ по реконструкции этого общественного пространства проконтролировал губернатор Алексей Островский в рамках рабочего визита в Холм-Жирковский район. «На мой взгляд, получилась отличная площадка! По словам главы района
Квадратные метры для медиков
Как в регионе будут привлекать кадры для районных больниц? В последние годы на Смоленщине, как и в большинстве других регионов страны, отмечается серьёзный кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Особенно нехватка медиков ощущается на периферии. Один из способов привлечь, а, главное, «закрепить» молодых специалистов в муниципалитетах (в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности)
В ритме сердца
Как сохранить здоровье и продлить здоровую жизнь. Что поможет избежать одного из самых распространенных и опасных заболеваний современности? Как вовремя обнаружить нарушения в организме, чтобы уберечься от тяжелых осложнений? Анализируем самые важные научно-медицинские данные вместе с экспертами. Ежегодно 29 сентября празднуют Всемирный день сердца — в 2022 году его отметят в том числе в России. В
Подвижной состав и железнодорожные вокзалы готовятся к работе в зимний период в Смоленской области
На Московской железной дороге ведется подготовка пассажирской инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимний период. Для обеспечения комфорта пассажиров в холодное время года на 40 крупных и малых вокзалах в Смоленской области ведутся работы по техническому обслуживанию тепловых завес и инфракрасных обогревателей, систем водоснабжения, вентиляции и теплоснабжения. Осуществляется уборка платформ и помещений вестибюлей. В
Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет осуществляться по одной полосе на время ремонта 26-28 сентября
На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Обращаем внимание, что с 26 по 28 сентября с 8:00 до 17:00 проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться