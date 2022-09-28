В Клинцах аферистка украла сбережения пенсионера

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в отношении 49-летней жительницы Клинцовского района, которая подозревается в похищении у 91-летнего жителя Клинцов его сбережений в размере ста тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по Брянской области, пропажу денег потерпевший заметил после ухода из его дома женщины, которая представилась соцработницей.

Полицейские задержали подозреваемую, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление.

По версии следствия, на допросе она призналась, что украла наличность, когда хозяин дома ненадолго вышел из комнаты.

Ей грозит до шести лет лишения свободы.