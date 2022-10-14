В Клинцах предприниматель недоплатил работникам почти 90 тысяч рублей

В Клинцах СУ СКР по Брянской области завело дело на местного бизнесмена, который задолжал 88 тысяч рублей своим работникам.

Как сообщает пресс-служба управления, двум сотрудникам он не выплачивал зарплату с декабря 2020-го по май 2021 года.

Преступление, по информации прокуратуры Брянской области, выявило надзорное ведомство района.

Теперь районная прокуратура запустила процесс взыскания с обвиняемого задолженности перед персоналом.